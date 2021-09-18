Общественный штаб: На выборах в Москве нарушений не выявлено
На выборах в столице нарушений на сегодняшний момент не выявлено, заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалев. Об этом он рассказал журналистам.
«Мы пока не фиксировали такие нарушения, в штабе мы можем отвечать только за ту картинку, которая есть у нас. Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле, но вот каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет», - сказал Вадим Ковалев.
По его словам, людей на участках немного – это видно на камерах видеонаблюдения. При этом избиратели активно пользуются онлайн-голосованием.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.
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