Общественный штаб: На выборах в Москве нарушений не выявлено

На выборах в столице нарушений на сегодняшний момент не выявлено, заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Вадим Ковалев. Об этом он рассказал журналистам.

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«Мы пока не фиксировали такие нарушения, в штабе мы можем отвечать только за ту картинку, которая есть у нас. Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле, но вот каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет», - сказал Вадим Ковалев.

По его словам, людей на участках немного – это видно на камерах видеонаблюдения. При этом избиратели активно пользуются онлайн-голосованием.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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Фото: facebook.com/opmoscow
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