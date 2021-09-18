Депутат МГД Козлов: Отказ ряда партий от призыва избирателей голосовать онлайн - ошибка

«Хотелось бы обратиться ко всем другим политическим партиям, что они допустили, на мой взгляд, ошибку, что свой электорат не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Пусть учатся на своих ошибках», - подытожил Козлов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

