Политолог счел незначительным для ситуации вокруг Навального иск Пригожина к нему и ФБК

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал мнение, что намерение "повара Путина" Пригожина уничтожить ФБК мало отразится на международной ситуации вокруг Навального.



Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ считают «поваром Путина» и владельцем нелегальной ЧВК Вагнера, выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Как сообщает РБК, Пригожин заявил, что его юристы ведут «работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства».

Напомним, осенью прошлого года суд обязал Навального и ФБК выплатить 87,6 млн рублей компании «Московский школьник», которую СМИ связывают с Пригожиным. Если этот так, что получается, что Пригожин выкупил долг сам у себя.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал мнение, что намерение Пригожина уничтожить ФБК мало отразится на международной ситуации вокруг Навального.

После ликвидации ФБК против Навального могут возбудить новое дело

«Пригожин служил раздражающим фактором, когда его имя связывалось с международной политикой РФ. А потом он на определенное время ушел в тень. Сейчас его возвращение связано скорее с внутрироссийскими проблемами. Его участие в истории с Навальным придает определенное международное звучание. Но основная сюжетная линия с Навальным – это предполагаемое отравление. А судебные тяжбы вокруг ФБК – это побочно. С точки зрения российской внутренней политики и ее международного звучания, важен ответ на один вопрос: на какое время Навальный выведен из политической игры? Сможет ли он воздействовать на общенациональные протесты в России, которые возможны осенью. Это основное, что сейчас связано с именем Навального, что важно с точки зрения российской внутренней политики. Все остальные линии побочны, в том числе и этот иск, который ранее рассматривался как элемент сдерживания Навального и его ресурсного истощения. Линия вокруг этого иска сейчас абсолютно вторична», - сказал Салин.

Ранее ФБК опубликовал расследование, в котором рассказывалось о многочисленных нарушениях санитарии на «Московском школьнике», из-за чего в столичных детсадах сотни детей заразились дизентерией. Компания в ответ подала иск о недостоверной информации к ФБК.

Напомним, ранее суд признал другую компанию Евгения Пригожина, «Конкорд», виновной в отравлении воспитанников столичных детсадов некачественным питанием и обязал ее выплатить им компенсации. Компания выплатила около 200 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскАлексей Навальный
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