Политолог счел незначительным для ситуации вокруг Навального иск Пригожина к нему и ФБК

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ считают «поваром Путина» и владельцем нелегальной ЧВК Вагнера, выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Как сообщает РБК, Пригожин заявил, что его юристы ведут «работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства».

Напомним, осенью прошлого года суд обязал Навального и ФБК выплатить 87,6 млн рублей компании «Московский школьник», которую СМИ связывают с Пригожиным. Если этот так, что получается, что Пригожин выкупил долг сам у себя.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал мнение, что намерение Пригожина уничтожить ФБК мало отразится на международной ситуации вокруг Навального.