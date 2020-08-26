Политолог счел незначительным для ситуации вокруг Навального иск Пригожина к нему и ФБК
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал мнение, что намерение "повара Путина" Пригожина уничтожить ФБК мало отразится на международной ситуации вокруг Навального.
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ считают «поваром Путина» и владельцем нелегальной ЧВК Вагнера, выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Как сообщает РБК, Пригожин заявил, что его юристы ведут «работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства».
Напомним, осенью прошлого года суд обязал Навального и ФБК выплатить 87,6 млн рублей компании «Московский школьник», которую СМИ связывают с Пригожиным. Если этот так, что получается, что Пригожин выкупил долг сам у себя.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал мнение, что намерение Пригожина уничтожить ФБК мало отразится на международной ситуации вокруг Навального.
«Пригожин служил раздражающим фактором, когда его имя связывалось с международной политикой РФ. А потом он на определенное время ушел в тень. Сейчас его возвращение связано скорее с внутрироссийскими проблемами. Его участие в истории с Навальным придает определенное международное звучание. Но основная сюжетная линия с Навальным – это предполагаемое отравление. А судебные тяжбы вокруг ФБК – это побочно. С точки зрения российской внутренней политики и ее международного звучания, важен ответ на один вопрос: на какое время Навальный выведен из политической игры? Сможет ли он воздействовать на общенациональные протесты в России, которые возможны осенью. Это основное, что сейчас связано с именем Навального, что важно с точки зрения российской внутренней политики. Все остальные линии побочны, в том числе и этот иск, который ранее рассматривался как элемент сдерживания Навального и его ресурсного истощения. Линия вокруг этого иска сейчас абсолютно вторична», - сказал Салин.
Ранее ФБК опубликовал расследование, в котором рассказывалось о многочисленных нарушениях санитарии на «Московском школьнике», из-за чего в столичных детсадах сотни детей заразились дизентерией. Компания в ответ подала иск о недостоверной информации к ФБК.
Напомним, ранее суд признал другую компанию Евгения Пригожина, «Конкорд», виновной в отравлении воспитанников столичных детсадов некачественным питанием и обязал ее выплатить им компенсации. Компания выплатила около 200 тысяч рублей.
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