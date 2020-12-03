«Связан с Западом». Политолог назвал причины отставки Чубайса
Политолог рассказал в эфире НСН, что за будущее экс-главы «Роснано» не стоит волноваться.
Кабмин утвердил директиву для совета директоров госкомпании «Роснано» голосовать за нового председателя правления, им должен стать председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Отмечается, что Куликов будет находиться на посту председателя госкомпании в течении пяти лет. Директива также предписывает членам совета директоров голосовать за досрочное прекращение полномочий Анатолия Чубайса на этом посту.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН рассказал, что могло стать причиной отставки Чубайса с этого поста.
«Причина совершенно очевидна – в России недостаточно развиваются высокие технологии. А если назначается человек из связки с ВПК, то возможно, есть некоторые жалобы со стороны военно-промышленного комплекса, поскольку у него есть большие потребности в высокотехнологичных разработках. Еще одна возможная причина – Чубайс сильно связан с западниками, а у нас сейчас очень большой конфликт Западом. Возможно, стали говорить, что какие-то люди из его команды слишком связаны с Западом, передавали какую-то чувствительную информацию, может быть, он их защищал, это тоже возможно», - сказал Марков.
По словам политолога, о дальнейших перспективах Чубайса беспокоиться не стоит. Марков считает, что «выкидывать на обочину» Чубайса не будут, потому что в оппозиции такой человек будет представлять угрозу.
Чубайс руководил «Роснано» с 2008 года. Он уже успел объявить, что работает последний день в компании.
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