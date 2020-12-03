Чубайс сообщил о последнем дне работы в «Роснано»
Глава госкомпании «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе выступления на Конгрессе предприятий наноиндустрии-2020, сообщил, что работает в компании последний день.
«Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — заявил Чубайс.
Ранее правительство поручило снять Чубайса с должности главы «Роснано», а на его место назначить Сергея Куликова, передает RT.
По данным СМИ, покинувший корпорацию Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике.
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