Чубайс сообщил о последнем дне работы в «Роснано»

«Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — заявил Чубайс.

Ранее правительство поручило снять Чубайса с должности главы «Роснано», а на его место назначить Сергея Куликова, передает RT.

По данным СМИ, покинувший корпорацию Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике.

