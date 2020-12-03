Чубайс сообщил о последнем дне работы в «Роснано»

Глава госкомпании «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе выступления на Конгрессе предприятий наноиндустрии-2020, сообщил, что работает в компании последний день.

Слишком много денег. Чубайса в Роснано заменят на ВЭБ

«Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — заявил Чубайс.

Ранее правительство поручило снять Чубайса с должности главы «Роснано», а на его место назначить Сергея Куликова, передает RT.

По данным СМИ, покинувший корпорацию Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоснаноАнатолий Чубайс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры