Названы причины объединения Архангельской области и Ненецкого АО

«Объединение необходимо для концентрации ресурсов. Округа, не только Ненецкий, довольно небольшие, особенно по населению. И развивать их довольно сложно, поскольку ресурсов не всегда хватает. Объединение даст возможность помочь друг другу. У Ненецкого АО есть сырьевые ресурсы, которых в Архангельской области значительно меньше. А в области – людские ресурсы и бюджетные. Взаимная помощь должна ускорить развитие этих регионов», - сказал политолог.

Но реально управлять из Архангельска всеми отдаленными районами все равно не получится, добавил он. «Значительную часть полномочий по факту придется оставить в округе. От объявления о желании объединиться до объединения очень далекий путь. Необходимы референдумы в обоих регионах, необходимы решения парламентов. Список субъектов Федерации является составной частью Конституции. И объединение – это изменение Конституции, которое требует определенных процедур, довольно долгих и утомительных», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в начале апреля подал в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Этому предшествовал конфликт с жителями региона, которых чиновник назвал «шелупонью».

