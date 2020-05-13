Названы причины объединения Архангельской области и Ненецкого АО
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН назвал плюсы и минусы объединения регионов.
Заявление об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) намерены сделать 13 мая врио глав двух регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. По информации РБК, выступление пройдет в столице НАО - Нарьян-Маре. Референдумы по объединению регионов могут пройти уже в этом году.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, для чего потребовалось объединять регионы.
«Объединение необходимо для концентрации ресурсов. Округа, не только Ненецкий, довольно небольшие, особенно по населению. И развивать их довольно сложно, поскольку ресурсов не всегда хватает. Объединение даст возможность помочь друг другу. У Ненецкого АО есть сырьевые ресурсы, которых в Архангельской области значительно меньше. А в области – людские ресурсы и бюджетные. Взаимная помощь должна ускорить развитие этих регионов», - сказал политолог.
Но реально управлять из Архангельска всеми отдаленными районами все равно не получится, добавил он. «Значительную часть полномочий по факту придется оставить в округе. От объявления о желании объединиться до объединения очень далекий путь. Необходимы референдумы в обоих регионах, необходимы решения парламентов. Список субъектов Федерации является составной частью Конституции. И объединение – это изменение Конституции, которое требует определенных процедур, довольно долгих и утомительных», - заключил собеседник НСН.
Напомним, в начале апреля подал в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Этому предшествовал конфликт с жителями региона, которых чиновник назвал «шелупонью».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- СК занимается инцидентами с ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга
- Instagram cнова удалил аккаунт Кадырова
- Роспотребнадзор представил тест для проверки знаний о COVID-19
- Аппараты ИВЛ «Авента-М» временно запрещены в РФ после пожаров
- Госдума может разрешить полиции вскрывать автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru