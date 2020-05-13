СМИ: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ ждёт объединение

Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный намерены объединить регионы в единый субъект Российской Федерации. Об этом сообщает РБК, подчеркивая, что соответствующее заявление может быть сделано в среду, 13 мая. Оно прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре. Кроме того, по данным источника, Цыбульский и Бездудный должны подписать меморандум о желании объединить регионы. После этого состоится референдум по объединению. Источник полагает, что он может пройти уже в 2020 году.

Объединение территорий экономически выгодно и Архангельской области, и НАО, бюджет которой во многом зависит от доходов от добычи нефти и газа. А в последнее время цена на нефть была нестабильной и невысокой, отмечает Газета.ру.