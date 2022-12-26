Политолог назвал ложью заявления ЕС о рекордных запасах газа

Он отметил, что у европейских государств просто негде взять столько сырья, чтобы полностью обеспечить свои хранилища, так как главным альтернативным источником голубого топлива для них выступают США, однако это сжиженный газ, а терминалов для регазификации у Европы не хватает.

Эксперт также напомнил, что Москва пообещала ответить на решение ЕС о потолке цен на газ, и появляющиеся в СМИ сообщения - это «попытка смягчить гнев России».

«В ЕС понимают, что Россия... не будет отмалчиваться в стороне и примет решение о полном прекращении поставок голубого топлива в те страны, которые поддержат данную инициативу. Дабы смягчить гнев России, а вернее, обескуражить её, они выпускают публикации, где сообщают о том, что будто бы накопили рекордный запас. Но это, простите, звучит абсолютно безумно», - указал он.

Светов добавил, что все подобные статьи выходят с целью шантажировать Россию и манипулировать ей, однако «это абсолютно неэффективная тактика».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что закон, предусматривающий ответные меры на принятие потолка цен на нефть из РФ будет принят 26 или 27 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».