Эксперт обратил внимание на тревожную тенденцию, заключающуюся в отсутствии у крупных состояний каких-либо гарантий защиты во время серьезных геополитических потрясений. Ярошенко подчеркнул, что в критические моменты западные страны полностью игнорируют интересы богатых людей и не обеспечивают сохранность их капиталов.

В качестве главного вывода аналитик назвал необходимость опираться на связь с родной страной и ее населением, а не хранить сбережения в зарубежных банках.

Ранее политолог Олег Бондаренко объяснил допуск Абрамовича к переговорам по Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

