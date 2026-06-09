Политолог: На Западе решили отобрать деньги Абрамовича руками Зеленского
Британские финансово-политические круги намерены завладеть состоянием российского миллиардера Романа Абрамовича, задействовав для этого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
Политолог уверен, что западные элиты не считают постсоветских олигархов равными партнерами, оставляя им лишь статус обладателей капитала без реальных прав на собственность. По его мнению, именно стремлением британских кругов к перераспределению активов бизнесмена продиктованы недавние высказывания представителей Украины, котором выгодно получить часть средств или установить контроль над оставшимися активами.
Эксперт обратил внимание на тревожную тенденцию, заключающуюся в отсутствии у крупных состояний каких-либо гарантий защиты во время серьезных геополитических потрясений. Ярошенко подчеркнул, что в критические моменты западные страны полностью игнорируют интересы богатых людей и не обеспечивают сохранность их капиталов.
В качестве главного вывода аналитик назвал необходимость опираться на связь с родной страной и ее населением, а не хранить сбережения в зарубежных банках.
Ранее политолог Олег Бондаренко объяснил допуск Абрамовича к переговорам по Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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