Политолог: Мишустин обещает то, что случится и без его помощи

Политолог в беседе с НСН объяснил грядущий спад на цены на недвижимость.

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил цель остановить рост цен на жилье в России. По его словам, сейчас ведется работа над упрощением процедур в сфере строительства, которые сократят сроки возведения и саму стоимость жилья.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН отметил, что спад на цены произойдет и без помощи премьер-министра.

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«Сейчас те, у кого есть какие-то рублевые накопления, спешат вложиться в недвижимость или автомобиль, поэтому цены подскочили. Поэтому через несколько месяцев, а может быть даже и раньше, этот истерический спрос естественным образом пойдет на убыль, поэтому Мишустин окажется прав. Так что цены, как минимум, остановятся, а может быть и пойдут вниз, ведь строительство по-прежнему идет очень быстро, предложение будет превышать спрос. Поэтому Мишустин обещает то, что и без его помощи само бы отрегулировалось», – объяснил он.

Также Орешкин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что телевидение заслужено теряет доверие россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Дмитрий ОрешкинПремьер-министрМихаил Мишустин
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