Политолог: Мишустин обещает то, что случится и без его помощи

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил цель остановить рост цен на жилье в России. По его словам, сейчас ведется работа над упрощением процедур в сфере строительства, которые сократят сроки возведения и саму стоимость жилья.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН отметил, что спад на цены произойдет и без помощи премьер-министра.