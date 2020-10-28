Политолог: Мишустин обещает то, что случится и без его помощи
Политолог в беседе с НСН объяснил грядущий спад на цены на недвижимость.
Премьер-министр Михаил Мишустин поставил цель остановить рост цен на жилье в России. По его словам, сейчас ведется работа над упрощением процедур в сфере строительства, которые сократят сроки возведения и саму стоимость жилья.
Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН отметил, что спад на цены произойдет и без помощи премьер-министра.
«Сейчас те, у кого есть какие-то рублевые накопления, спешат вложиться в недвижимость или автомобиль, поэтому цены подскочили. Поэтому через несколько месяцев, а может быть даже и раньше, этот истерический спрос естественным образом пойдет на убыль, поэтому Мишустин окажется прав. Так что цены, как минимум, остановятся, а может быть и пойдут вниз, ведь строительство по-прежнему идет очень быстро, предложение будет превышать спрос. Поэтому Мишустин обещает то, что и без его помощи само бы отрегулировалось», – объяснил он.
Также Орешкин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что телевидение заслужено теряет доверие россиян.
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