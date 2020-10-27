Мишустин продлил льготную ипотеку в РФ до 1 июля 2021 года

Срок действия программы льготной ипотеки в Российской Федерации под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Постановление кабинета министров на этот счёт подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как уточняется на сайте кабмина, льготная ипотека может быть выдана исключительно на покупку квартир в новостройках (первичное жильё), отмечает RT.

Программа была запущена в середине апреля текущего года. Она включает квартиры в новостройках стоимостью до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей в других регионах. Первоначальный взнос по такому кредиту должен составить не менее 15%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство будет бороться с ростом цен на жилье в стране, в том числе из-за застройщиков. Об этом он заявил накануне в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, передает РИА ФАН.

Однако положительный эффект для заемщиков льготной ипотеки уже практически исчерпал себя за счет роста цен на жилье. К такому выводу пришло Национальное рейтинговое агентство. Так, за время действия программы, цены на квартиры в новостройках столицы подскочили на 10%, Санкт-Петербурга — на 17%, в других регионах рост составил 7%.

