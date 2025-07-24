По его словам, изначально Зеленский «всё-таки шоумен», и организовать шоу с оскорблениями для него — «привычная задача».

Марков также допустил, что встреча с Путиным нужна украинскому президенту для того, чтобы с помощью Лондона организовать теракт.

«Великобритания и Украина... считают, что именно российский лидер препятствует победе Киева. По их мнению, большая часть элиты готова будет на мир на условиях Запада, если убрать Путина», — заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем обсуждать российско-украинскую встречу на высшем уровне следует проделать большую работу, сообщает RT.

