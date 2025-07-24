Матвиенко заявила об отсутствии предмета для встречи Путина с Зеленским

По её словам, такая встреча «гипотетически с Зеленским или, может быть, другим президентом Украины», нужна.

«Такая встреча... нужна для финализации переговорного процесса, для утверждения мирного соглашения», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем обсуждать российско-украинскую встречу на высшем уровне следует проделать большую работу, сообщает RT.

