Матвиенко заявила об отсутствии предмета для встречи Путина с Зеленским

Предмета для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время не существует. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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По её словам, такая встреча «гипотетически с Зеленским или, может быть, другим президентом Украины», нужна.

«Такая встреча... нужна для финализации переговорного процесса, для утверждения мирного соглашения», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем обсуждать российско-украинскую встречу на высшем уровне следует проделать большую работу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

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