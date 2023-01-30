Политолог Марков объяснил, почему невозможна война между РФ и НАТО

По его мнению, НАТО будет вести войну чужими руками, чтобы не допустить перехода военных действий за украинские границы. Он подчеркнул, что альянсу гораздо выгоднее поставлять оружие и наблюдать за полем битвы.

«Они косвенно готовы помогать украинцам воевать против российской армии, но сами впрягаться не будут, так как боятся, что открытое противостояние РФ и НАТО неизбежно приведет к ядерной войне. Это не нужно ни нам, ни Западу», - указал эксперт.

Марков добавил, что о более масштабном конфликте мечтает только президент Украины Владимир Зеленский, однако его попытки «спровоцировать Европу» на открытое противостояние с Россиейне увенчались успехом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, однако потенциально изменить ход событий это не может и не изменит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

