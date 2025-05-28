Политолог Малинин исключил приезд Зеленского на переговоры в Москву

По его словам, подобный визит возможен лишь «чисто технически и в рамках шуточной теории», а если обсуждать реальный переговорный процесс, то приезд Зеленского в российскую столицу всё же нереален.

«Зачем ему приезжать в Россию? Ради подписания капитуляции?» – указал Малинин.

Он также добавил, что в настоящее время главное - «не провоцировать срыв» переговорного процесса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище, сообщает «Свободная пресса».

