Политолог Малинин исключил приезд Зеленского на переговоры в Москву
Вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Москву на переговоры, равняется нулю. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.
По его словам, подобный визит возможен лишь «чисто технически и в рамках шуточной теории», а если обсуждать реальный переговорный процесс, то приезд Зеленского в российскую столицу всё же нереален.
«Зачем ему приезжать в Россию? Ради подписания капитуляции?» – указал Малинин.
Он также добавил, что в настоящее время главное - «не провоцировать срыв» переговорного процесса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище, сообщает «Свободная пресса».
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