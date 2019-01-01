Учи матчасть! Царёв ответил главе СНБО на критику выдачи паспортов РФ в Донбассе

Власти Украины должны помешать получению российских паспортов жителями Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк агентству «Интерфакс-Украина». По его словам, Киеву необходимо постараться прекратить процесс выдачи, либо максимально усложнить его - ответной мерой могут стать национальные санкции. Глава СНБО также утверждает, что выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНИ и ЛНР нарушает минские соглашения.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отметил безосновательность подобных утверждений. Он посоветовал новому секретарю СНБО Украины лучше читать минские соглашения.

«Минские соглашения настолько лаконичные, что их можно было уже выучить наизусть. Там ничего не сказано про паспорта. Причём, их выдача не противоречит ни духу, ни букве минских договорённостей. Я понимаю, что Киеву это не нравится, но применить какие-то санкции к тем, кто получил паспорта, практически невозможно. Прописку люди могут получить в любых регионах РФ, отследить, где был выдан этот паспорт, когда в каких условиях, заблокировать, например, выдачу визы в другие страны, это невозможно», - завил собеседник НСН.

Олег Царёв также подчеркнул, что до сих пор никому не удавалось помешать выдачи паспортов другого государства.

«Суверенное право России и любого государства выдавать свои паспорта кому хочет. Это мировая практика, поэтому, когда РФ начала выдавать свои паспорта в Донбассе, никто из мирового сообщества не отреагировал негативно, за исключением нескольких личностей, например, в США. Данилюк работает напрямую с американцами, никогда не скрывалось, что он человек Вашингтона. Данилюк высказывает озабоченность, поскольку понимает, что выдача паспортов - серьёзный рычаг в руках России. Она очень долго работала с олигархами, политиками Украины, но не с народом. Сейчас же на Украине практически никого не осталось, с кем можно работать, остался только народ», - отметил Царёв.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса, передает РИА Новости. По словам Морозова, Москва продолжит выдавать паспорта людям, которые лишены права на защиту и соцподдержку на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 17 июля подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донбасса. Ранее Путин двумя своими указами в апреле и мае постановил упростить выдачу российского гражданства жителям отдельных районов востока Украины, а также украинцам, которые родились или жили в Крыму, либо в Севастополе и уехавшим до воссоединения полуострова с Россией. Как подчёркивал российский лидер, мера была принята в гуманитарных целях.

