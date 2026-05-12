Ограничения ввели в аэропорту Челябинска из-за беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введён на территории Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что в области возможны временные перебои в работе связи и интернета. Также гражданам напомнили о запрете на съёмку беспилотников, последствий их применения и работы систем ПВО.
Также в областной администрации заявили, что в аэропорту Челябинска введены ограничения на приём и выпуск самолётов.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
