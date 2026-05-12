Ограничения ввели в аэропорту Челябинска из-за беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Росавиация: Временно закрыты 11 российских аэропортов

В сообщении говорится, что в области возможны временные перебои в работе связи и интернета. Также гражданам напомнили о запрете на съёмку беспилотников, последствий их применения и работы систем ПВО.

Также в областной администрации заявили, что в аэропорту Челябинска введены ограничения на приём и выпуск самолётов.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: "Роскосмос"
