Ограничения ввели в аэропорту Челябинска из-за беспилотной опасности

В сообщении говорится, что в области возможны временные перебои в работе связи и интернета. Также гражданам напомнили о запрете на съёмку беспилотников, последствий их применения и работы систем ПВО.

Также в областной администрации заявили, что в аэропорту Челябинска введены ограничения на приём и выпуск самолётов.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



