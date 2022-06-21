Политолог: Интеграция украинских регионов в состав РФ сократит давление Запада
Вхождение Херсонской области и некоторых других регионов Украины в состав России позволит сократить использование Киева Западом для сдерживания РФ. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на политолога Сергея Маркова.
По его словам, присоединение этой области к России будет возможно после обеспечения безопасности и экономической стабильности региона. При этом он предположил, что в состав РФ также могут войти Донецк, Луганск, Запорожье, Николаевская и Одесская области.
К тому же Россия, по мнению политолога, обладает большими возможностями для развития экономики этих регионов, так как может принять значительное количество сельхозпродукции из Херсонской и Запорожской областей.
Марков считает, что для организации референдума в регионах людей необходимо обеспечить работой, и они также должны чувствовать себя в безопасности, поэтому голосование может пройти и позже. При этом политолог не исключил вариант, при котором референдум вообще не будет проведен.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести осенью 2022 года.
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