Центробанк РФ рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, банкам рекомендуется принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке, а также не требовать предоставления полного пакета документов.
В случае превышения лимита, по которым предоставляется отсрочка по платежам, Центробанк рекомендовал использовать для реструктуризации собственные программы банков, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, и отказаться от взыскания на заложенное имущество.
«Страховщикам рекомендуется упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений», - указали в ЦБ РФ.
Ранее в Оренбургской области из подтопленных домовладений и с приусадебных участков на фоне паводка эвакуировали почти 6,4 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru