Центробанк РФ рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений

В частности, банкам рекомендуется принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке, а также не требовать предоставления полного пакета документов.

В случае превышения лимита, по которым предоставляется отсрочка по платежам, Центробанк рекомендовал использовать для реструктуризации собственные программы банков, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, и отказаться от взыскания на заложенное имущество.

«Страховщикам рекомендуется упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений», - указали в ЦБ РФ.

Ранее в Оренбургской области из подтопленных домовладений и с приусадебных участков на фоне паводка эвакуировали почти 6,4 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

