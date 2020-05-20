Зеленский заявил об отказе Путина обсуждать судьбу Крыма
Власти в России в лице президента РФ Владимира Путина не желают обсуждать с Киевом судьбу Крыма. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский президент, в частности, заявил, что поднимал тему полуострова во время саммита в нормандском формате в разговоре с лидерами Франции и Германии.
«И, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос», - сказал Зеленский. Президент Украины добавил, что западные санкции против России не будут сняты до «возвращения» Крыма Киеву.
Отметим, что пресс-конференция Зеленского была посвящена первой годовщине его нахождения на посту президента Украины. Его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года.
На прошлой неделе Зеленский продлил действие запрета на использование российский соцсетей на Украине. Таким образом в стране по-прежнему запрещены такие сервисы как «ВКонтакте», Mail.ru и «Одноклассники», передает Ura.ru
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