Силы ДНР и ЛНР приведены в полную боеготовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом объявили сегодня руководители ДНР и ЛНР.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, с 1 мая ситуация на линии соприкосновения резко обострилась, передает РИА Новости. По его словам, вооруженные силы Украины активно используют виды вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. В частности, в ход идёт крупнокалиберная артиллерия.

В течение мая режим прекращения огня нарушался не менее 250 раз. Удары со стороны ВСУ приводят к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры на территории республик.

Пушилин призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также гарантов Минских соглашений — Россию, Францию и Германию — повлиять на киевский режим с целью не допущения эскалации конфликта и прекращения провокаций. В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что народная милиция республики готова дать отпор «украинским карателям».

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать огнем на обстрелы в Донбассе. На встрече с журналистами по случаю годовщины своего вступления в должность он также выразил надежду, что саммит лидеров «нормандской четверки», который не состоялся из-за пандемии коронавируса в апреле, всё же пройдёт позднее.

