Политолог: Вице-губернаторское кресло для Соколова понижением не станет

16 декабря 201912:43
Ольга Дворянова

Политолог, экс-советник Управления Президента РФ рассказал НСН о перспективах Максима Соколова на посту вице-губернатора Санкт-Петербурга.


Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма. Его кандидатуру губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на утверждение в городской парламент, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Для экс-министра это будет перспективным назначением, ни о каком понижении речи не идет, рассказал в эфире НСН политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев.

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«О понижении говорить нельзя — перемещение министров, замминистров на губернаторские посты и обратно в России происходят постоянно. В данном случае министру полагается должность губернатора, но здесь-то речь идет о второй столице и втором по величине городе России - Санкт-Петербурге. Такая практика нередка: вспомнить того же Албина-Слюняева (Игорь Слюняев в 2014 году сменил фамилию на Албин, возглавлял Минрегион - прим.НСН), который из министров спокойно переходил в вице-губернаторы при Полтавченко. Это нормальная практика, никакого понижения здесь нет», — пояснил политолог.

При этом, подчеркнул Матвейчев, за счет прихода Соколова усилится команда губернатора.

«Соколов — человек с федеральным бэкграундом, возможностями и умением правильно выстроить отношения с федеральным центром, выбить какие-то деньги, правильно оформить документы под целевые программы. Это находка для любого губернатора и на благо жителей Санкт-Петербурга», — считает Матвейчев.

Максим Соколов занимал пост министра транспорта РФ в 2012-2018 годах. Ушел в отставку после инаугурации президента РФ Владимира Путина в прошлом году.

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ФОТО: РИА Новости
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