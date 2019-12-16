Политолог: Вице-губернаторское кресло для Соколова понижением не станет

«О понижении говорить нельзя — перемещение министров, замминистров на губернаторские посты и обратно в России происходят постоянно. В данном случае министру полагается должность губернатора, но здесь-то речь идет о второй столице и втором по величине городе России - Санкт-Петербурге. Такая практика нередка: вспомнить того же Албина-Слюняева (Игорь Слюняев в 2014 году сменил фамилию на Албин, возглавлял Минрегион - прим.НСН), который из министров спокойно переходил в вице-губернаторы при Полтавченко. Это нормальная практика, никакого понижения здесь нет», — пояснил политолог.

При этом, подчеркнул Матвейчев, за счет прихода Соколова усилится команда губернатора.

«Соколов — человек с федеральным бэкграундом, возможностями и умением правильно выстроить отношения с федеральным центром, выбить какие-то деньги, правильно оформить документы под целевые программы. Это находка для любого губернатора и на благо жителей Санкт-Петербурга», — считает Матвейчев.

Максим Соколов занимал пост министра транспорта РФ в 2012-2018 годах. Ушел в отставку после инаугурации президента РФ Владимира Путина в прошлом году.

