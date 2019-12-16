Экс-министра транспорта Соколова выдвинули в вице-губернаторы Петербурга

Беглов предложил сделать Соколова вице-губернатором, курирующим транспортную инфраструктуру, туризм и инвестиционную политику, передает ТАСС.

Соколов занимал пост министра транспорта России с мая 2012 по май 2018 года. При формировании кабинета министров после президентских выборов 2018 года не вошел в новый состав правительства. Новым министром транспорта был назначен Евгений Дитрих.

Отметим, что сегодня был освобожден от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга Олег Марков. Он был назначен спецпредставителем губернатора Северной столицы по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

