Экс-министра транспорта Соколова выдвинули в вице-губернаторы Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предлоджил назначить на пост вице-губернатора экс-министра транспорта РФ Максима Соколова. Соответствующее ходатайство направлено в Заксобрание Северной столицы.
Беглов предложил сделать Соколова вице-губернатором, курирующим транспортную инфраструктуру, туризм и инвестиционную политику, передает ТАСС.
Соколов занимал пост министра транспорта России с мая 2012 по май 2018 года. При формировании кабинета министров после президентских выборов 2018 года не вошел в новый состав правительства. Новым министром транспорта был назначен Евгений Дитрих.
Отметим, что сегодня был освобожден от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга Олег Марков. Он был назначен спецпредставителем губернатора Северной столицы по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.
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