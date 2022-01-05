Политолог: Будущее Украины зависит от решения по Минским соглашениям
Дальнейшая судьба Украины зависит от реализации Минских соглашений, стране может грозить «расчленение» в физическом, экономическом или геополитическом плане. Об этом заявил политолог Михаил Чаплыга в эфире канала Politeka.
Эксперт считает, что в 2022 году Украину ждет последняя волна кризиса государственности.
«Очень важно, что решит власть по поводу экономической удавки, наброшенной Западом в лице [экс-главы Минфина Натальи] Яресько <…> и как Киев сможет решить вопрос по Донбассу в рамках Минских соглашений», — подчеркнул Чаплыга.
Политолог считает, что Киев возьмет инициативу и признает, что именно Украина затягивает реализацию договоренностей, либо будет «играть в страуса».
«К сожалению, пол бетонный, а страусов будут пугать часто», — добавил эксперт.
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