Байден заявил о готовности поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений
Президент США Джо Байден в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул готовность Вашингтона поддержать меры «по укреплению доверия» для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку нормандского формата. Об этом сообщает Белый дом.
Главы государств накануне провели телефонный разговор, беседа продлилась около полутора часов, отмечает телеканал «360». Байден и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Украины и состоявшиеся ранее переговоры американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интересно, что офис Зеленского, сообщая об итогах беседы президента с американским коллегой, не упомянул обсуждение Минских соглашений: отмечается лишь, что украинский лидер «подтвердил непоколебимый настрой на поиск путей к миру на Донбассе».
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