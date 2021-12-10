Байден заявил о готовности поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений

Главы государств накануне провели телефонный разговор, беседа продлилась около полутора часов, отмечает телеканал «360». Байден и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Украины и состоявшиеся ранее переговоры американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Интересно, что офис Зеленского, сообщая об итогах беседы президента с американским коллегой, не упомянул обсуждение Минских соглашений: отмечается лишь, что украинский лидер «подтвердил непоколебимый настрой на поиск путей к миру на Донбассе».

