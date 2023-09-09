Политолог Бортник: Блинкен хотел склонить Зеленского к перемирию с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово прибыть в Киев, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Об этом заявил политолог Руслан Бортник, сообщает «Страна.ua».
Блинкен посетил украинскую столицу в среду, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Госдепа прибыл в Киев в преддверии планируемого визита Зеленского на мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отметил Бортник, госсекретарь почему-то захотел встретиться лицом к лицу с президентом и другими официальными представителями Украины. Одной из негласных причин визита была подготовка переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Бортник допустил, что Белый дом хочет взять под контроль украинский конфликт и «избежать кризисов в период выборов».
«Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах», — считает политолог.
Также Блинкен мог заявить Зеленскому, чтобы тот не рассчитывал на большие объемы и регулярность помощи Вашингтона во время американской предвыборной кампании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru