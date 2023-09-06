Блинкен объявил о выделении помощи Украине на сумму $1 млрд

Глава Госдепартамента уточнил, что из этой суммы $665 миллионов пойдут на военные нужды. Также средства выделяются на «гражданское содействие в сфере безопасности».

Блинкен 6 сентября прибыл в Киев. Визит госсекретаря продлится два дня.

Пентагон в среду объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $175 миллионов. В него вошли снаряды с обедненным ураном, передает «Радиоточка НСН».

