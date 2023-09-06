Блинкен объявил о выделении помощи Украине на сумму $1 млрд
6 сентября 202322:30
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную помощь в размере миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Глава Госдепартамента уточнил, что из этой суммы $665 миллионов пойдут на военные нужды. Также средства выделяются на «гражданское содействие в сфере безопасности».
Блинкен 6 сентября прибыл в Киев. Визит госсекретаря продлится два дня.
Пентагон в среду объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $175 миллионов. В него вошли снаряды с обедненным ураном, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru