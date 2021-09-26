Политолог Антонопулос: Эрдоган может изменить отношения с Россией в пользу Запада

«Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», — спрашивает эксперт.

В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи.

С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем.

«Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», — подытожил политолог.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский режим создает угрозу на турецких границах, сообщает РИА Новости. По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

