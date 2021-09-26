Политолог Антонопулос: Эрдоган может изменить отношения с Россией в пользу Запада
Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, считает политолог Пол Антонопулос. Об этом он рассказал в статье для портала InfoBrics высказал.
«Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», — спрашивает эксперт.
В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи.
С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем.
«Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», — подытожил политолог.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский режим создает угрозу на турецких границах, сообщает РИА Новости. По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.
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