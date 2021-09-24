Эрдоган заявил, что ждёт от России изменения подхода к Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский режим создает угрозу на турецких границах, сообщает РИА Новости.
По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.
Турецкий лидер добавил, что от России, как от дружественной страны, он ожидает «солидарности и иного подхода по Сирии».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с Эрдоганом, сообщает RT. Переговоры лидеров двух стран должны пройти 29 сентября в Сочи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу
- Бутырская прокомментировала отказ Трусовой от участия в Кубке России
- Миллиардер Галицкий признался болельщикам «Краснодара», что болен
- «Очередь не доходит». Машков не будет депутатом Госдумы
- Билборд с Полиной Гагариной появился на Таймс-сквер
- Эрдоган заявил, что ждёт от России изменения подхода к Сирии
- Жириновский отказался уже от четырех депутатских мандатов
- Мосгоризбирком: выборы прошли без жалоб на результаты электронного голосования
- Песков заявил, что ничего не знает о Виталии Наливкине
- Стало известно, когда льготные авиабилеты начнут продавать через госуслуги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru