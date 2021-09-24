Эрдоган заявил, что ждёт от России изменения подхода к Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский режим создает угрозу на турецких границах, сообщает РИА Новости.

По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Турецкий лидер добавил, что от России, как от дружественной страны, он ожидает «солидарности и иного подхода по Сирии».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с Эрдоганом, сообщает RT. Переговоры лидеров двух стран должны пройти 29 сентября в Сочи.

