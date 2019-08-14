Подсластила пилюлю. В ФРГ объяснили выпад Меркель против России по ДРСМД угодой США

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в прекращении договора о ракетах средней и меньшей дальности. По словам главы немецкого правительства, Москва доказуемо нарушила ДРСМД, и таким образом дала повод Вашингтону для выхода из него. В результате, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил такую позицию Меркель тем, что Германия не хочет окончательно перессориться с США из-за России.

«Может быть, это происходит по политическим мотивам. Дело Скрипалей очень хорошо показало, что немцы абсолютно во всём доверяют американским и английским спецслужбам. В Германии верят на слово даже тому, что в США и Британии обозначают ставшим уже расхожим выражением Hiley Likely – «по всей вероятности». То есть, сами американцы и англичане признают отсутствие твёрдых доказательств, что не мешает ФРГ безоговорочно становиться на сторону США и Великобритании», - отметил собеседник НСН.

По словам Александра Рара, такая позиция удивительна только на первый взгляд.

«Москву обвиняют в том, что определённые ракеты могут летать дальше заявленных ей 500 километров, что нарушает ДРСМД. Вашингтон утверждает, что технологии позволяют увеличить их дальность до двух тысяч километров. Проверить это никто не может. Однако, вместо того, чтобы занять в этом вопросе нейтральную позицию, либо дождаться начала инспекций, Берлин присоединяется к обвинителям России. Думаю, это делается, чтобы не попасть в разряд постоянных штрейкбрехеров. Американцев раздражает, что немцы проводят какую-то самостоятельную политику, строят «Северный поток», когда все другие союзники США отказываются от сотрудничества с Россией», - подчеркнул политолог.