«Процесс запущен»: Пойдут ли женщины в губернаторы после призыва Путина

«Я далек от идеи соблюдения каких-то представительств, квот и так далее, тем более, в тех условиях, в которых сейчас находятся и страна, и регионы. Сейчас точно не время выполнять какие-то квотные разнарядки. Но запрос на женщин в политике, безусловно, есть. Сейчас для них есть дополнительные возможности, которых, может быть, нет у политиков-мужчин. Женщина-политик может разговаривать на гораздо большее количество тем: это касается и семьи, и социальной сферы, и экономики. Доверие, эмпатия, особая роль женщины в обществе дают эти возможности», — сказал политолог.

Впрочем, в ближайшее время назначения женщин на посты губернаторов регионов ждать не стоит, убежден собеседник НСН.

«Если это и произойдет, то не в ближайшее время, потому что политические процессы этого года уже запущены. У нас основным поставщиком кадров на посты высших должностных лиц регионов является “школа губернаторов” РАНХиГС, есть совершенно блестящие выпускницы и студенты этой школы», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Белгородской области и сенатор от этого региона Евгений Савченко досрочно покинет свой пост.

