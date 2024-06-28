«Процесс запущен»: Пойдут ли женщины в губернаторы после призыва Путина
В ближайшее время не стоит ждать, что среди губернаторов появятся женщины, заявил НСН Виктор Потуремский.
Женщины в политике обладают рядом преимуществ, они могут обсуждать больше тем, однако вводить квоты на их присутствие в губернаторском корпусе пока не стоит. Об этом НСН заявил гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.
Президент России Владимир Путин ранее назвал «своим упущением» факт отсутствия женщин-губернаторов в России, сообщило РИА Новости. Потуремский призвал не вводить квоты на женщин-губернаторов в России.
«Я далек от идеи соблюдения каких-то представительств, квот и так далее, тем более, в тех условиях, в которых сейчас находятся и страна, и регионы. Сейчас точно не время выполнять какие-то квотные разнарядки. Но запрос на женщин в политике, безусловно, есть. Сейчас для них есть дополнительные возможности, которых, может быть, нет у политиков-мужчин. Женщина-политик может разговаривать на гораздо большее количество тем: это касается и семьи, и социальной сферы, и экономики. Доверие, эмпатия, особая роль женщины в обществе дают эти возможности», — сказал политолог.
Впрочем, в ближайшее время назначения женщин на посты губернаторов регионов ждать не стоит, убежден собеседник НСН.
«Если это и произойдет, то не в ближайшее время, потому что политические процессы этого года уже запущены. У нас основным поставщиком кадров на посты высших должностных лиц регионов является “школа губернаторов” РАНХиГС, есть совершенно блестящие выпускницы и студенты этой школы», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что бывший губернатор Белгородской области и сенатор от этого региона Евгений Савченко досрочно покинет свой пост.
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