Последний ельцинский губернатор уйдет из Совфеда
Бывший губернатор Белгородской области и сенатор от этого региона Евгений Савченко досрочно покинет свой пост, следует из повестки завтрашнего заседания верхней палаты.
Вступив в должность сенатора в 2020 году, он работал в комитете верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам. Савченко руководил Белгородской областью почти 30 лет, после его ухода управлением региона занялись Денис Буцаев и Вячеслав Гладков
Савченко родился 8 апреля 1950 года в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Свою трудовую карьеру он начал на сельскохозяйственных предприятиях, также работал в партийных органах региона.
Савченко стал последним из губернаторов, назначенных еще в эпоху Ельцина, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru