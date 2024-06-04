Последний ельцинский губернатор уйдет из Совфеда

Бывший губернатор Белгородской области и сенатор от этого региона Евгений Савченко досрочно покинет свой пост, следует из повестки завтрашнего заседания верхней палаты.

Вступив в должность сенатора в 2020 году, он работал в комитете верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам. Савченко руководил Белгородской областью почти 30 лет, после его ухода управлением региона занялись Денис Буцаев и Вячеслав Гладков

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Савченко родился 8 апреля 1950 года в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Свою трудовую карьеру он начал на сельскохозяйственных предприятиях, также работал в партийных органах региона.

Савченко стал последним из губернаторов, назначенных еще в эпоху Ельцина, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку, передает «Радиоточка НСН».

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