Последний ельцинский губернатор уйдет из Совфеда

Савченко родился 8 апреля 1950 года в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Свою трудовую карьеру он начал на сельскохозяйственных предприятиях, также работал в партийных органах региона.

Савченко стал последним из губернаторов, назначенных еще в эпоху Ельцина, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку, передает «Радиоточка НСН».

