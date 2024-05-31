Губернатор Самарской области Азаров ушел в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что уходит в отставку с поста главы региона. Об этом сообщило РИА Новости.

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Азаров отметил, что он завершил «большой этап работы». Основные цели для региона, которые были поставлены шесть лет назад, сейчас достигнуты, подчеркнул он.

Азаров был губернатором Самарской области с 17 сентября 2018. На какое место работы он переходит, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова подала в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Дмитрий Азаров // kremlin.ru
ТЕГИ:Самарская ОбластьОтставка

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