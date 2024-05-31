Губернатор Самарской области Азаров ушел в отставку
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что уходит в отставку с поста главы региона. Об этом сообщило РИА Новости.
Азаров отметил, что он завершил «большой этап работы». Основные цели для региона, которые были поставлены шесть лет назад, сейчас достигнуты, подчеркнул он.
Азаров был губернатором Самарской области с 17 сентября 2018. На какое место работы он переходит, пока не сообщается.
Ранее стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова подала в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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