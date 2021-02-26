«Мышиная возня!» Санду и Додона назвали «незаконными» президентами Молдавии
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН высказал мнение, что в республике вообще нет политики, а есть только «нарисованные понятия».
Бывший президент Молдавии, председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон обвинил действующего главу государства Майю Санду в узурпации власти и сравнил ее с «фюрером». «Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что «Мой фюрер - моя Конституция», - заявил политик из-за отказа Санду подчиниться решению Конституционного суда страны.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН констатировал, что в сегодняшней Молдавии нет политики.
«Что Додон, что Санду – это два человека, которые боролись за президентское кресло по правилам Владимира Плахотнюка (молдавский олигарх, которого неоднократно обвиняли в манипулировании политическими силами в стране – прим. НСН). В первую очередь, Додону надо напомнить, что Конституционный суд фактически совершил госпереворот. Это же карманный суд Плахотнюка. Санду - незаконный президент, как и ее предшественник Додон. Граждане Молдавии не признают эту мышиную возню. Политика давно вышла за рамки закона и живет по нарисованным понятиям. Сложно предположить, что будет дальше», - отметил он.
Напомним, что самого Додона в 2016 году избрали на первых с 1996 года прямых выборах в Молдавии. Для этого Конституционный суд страны признал антиконституционными поправки в Основной закон, вводившие процедуру избрания президента национальным парламентом.
Рассуждая о перспективах Сапнду после отказа подчиниться Конституционному суду Тулянцев добавил, что сейчас никому в Молдавии не нужны досрочные выборы.
«Не знаю, грозит ли Санду импичмент, готов ли на это Додон. Могу сказать точно, что он не готов к переменам. Когда речь идет о деолигархизации, то это блеф. Система осталась прежней, ничего не меняется. Всё, что сегодня происходит в Молдавии – антиконституционно. Надо менять не только президента, а подход к политике. Фамилии уже не имеют никакого значения. Поэтому меняй, не меняй – от перемены мест слагаемых сумма не изменится», - заключил собеседник НСН.
Ранее Санду заявила, что не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра, а намерена добиваться досрочных парламентских выборов. Она дала понять, что не намерена выполнять решение Конституционного суда, чтобы выдвинуть кандидата на пост премьер-министра после консультации с парламентскими фракциями.
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