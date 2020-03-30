Политики ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса

Три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Евросоюза отреагировать на предполагаемую дезинформацию о COVID-19, которой якобы занимается Россия.

В письме говорится, что политики всерьез обеспокоены «дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России», передает РИА Новости. По их мнению, эти кампании нацелены на то, чтобы «подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».

В сообщении, однако, не указывается ни один пример такой подрывной деятельности.

«Здравый смысл победит». Сенатор Морозов об отмене антироссийских санкций

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов назвал заявление депутатов ФРГ очередным пропагандистскии трюком, передает РИА ФАН. По словам сенатора, и Китай, и Россия совершенно открыты в плане помощи, которую оказывают странам, в которых наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.

Ранее Олег Морозов в эфире НСН рассказал, как коронавирус может повлиять на отмену европейских санкций против России.

«Пандемия, конечно, подталкивает Европу к снятию санкций. Тем более, что они видят протянутую ладонь с нашей стороны – мы помогаем и готовы к дальнейшему наращиванию помощи. Мы исходим из простого тезиса – пандемия это общечеловеческая проблема и закрываясь у себя дома, не сотрудничая в создании вакцины, обмене опытом, справиться с этой бедой не возможно. А санкции, особенно которые касаются фармацевтической отрасли, очевидно, бьют по решению этой задачи. Мой прогноз такой, что количество здравомыслящих политиков, которые будут требовать отмены санкций в Европе, будет нарастать»,- сказал член Совфеда.


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ФОТО: pxhere.com
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