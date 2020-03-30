Политики ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов назвал заявление депутатов ФРГ очередным пропагандистскии трюком, передает РИА ФАН. По словам сенатора, и Китай, и Россия совершенно открыты в плане помощи, которую оказывают странам, в которых наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.

Ранее Олег Морозов в эфире НСН рассказал, как коронавирус может повлиять на отмену европейских санкций против России.

«Пандемия, конечно, подталкивает Европу к снятию санкций. Тем более, что они видят протянутую ладонь с нашей стороны – мы помогаем и готовы к дальнейшему наращиванию помощи. Мы исходим из простого тезиса – пандемия это общечеловеческая проблема и закрываясь у себя дома, не сотрудничая в создании вакцины, обмене опытом, справиться с этой бедой не возможно. А санкции, особенно которые касаются фармацевтической отрасли, очевидно, бьют по решению этой задачи. Мой прогноз такой, что количество здравомыслящих политиков, которые будут требовать отмены санкций в Европе, будет нарастать»,- сказал член Совфеда.



