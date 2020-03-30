Политики ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса
Три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Евросоюза отреагировать на предполагаемую дезинформацию о COVID-19, которой якобы занимается Россия.
В письме говорится, что политики всерьез обеспокоены «дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России», передает РИА Новости. По их мнению, эти кампании нацелены на то, чтобы «подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».
В сообщении, однако, не указывается ни один пример такой подрывной деятельности.
Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов назвал заявление депутатов ФРГ очередным пропагандистскии трюком, передает РИА ФАН. По словам сенатора, и Китай, и Россия совершенно открыты в плане помощи, которую оказывают странам, в которых наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.
Ранее Олег Морозов в эфире НСН рассказал, как коронавирус может повлиять на отмену европейских санкций против России.
«Пандемия, конечно, подталкивает Европу к снятию санкций. Тем более, что они видят протянутую ладонь с нашей стороны – мы помогаем и готовы к дальнейшему наращиванию помощи. Мы исходим из простого тезиса – пандемия это общечеловеческая проблема и закрываясь у себя дома, не сотрудничая в создании вакцины, обмене опытом, справиться с этой бедой не возможно. А санкции, особенно которые касаются фармацевтической отрасли, очевидно, бьют по решению этой задачи. Мой прогноз такой, что количество здравомыслящих политиков, которые будут требовать отмены санкций в Европе, будет нарастать»,- сказал член Совфеда.
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