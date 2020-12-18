СМИ: Кремль потребовал очистить «Яблоко» от радикальных либералов

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский может впервые в истории не возглавить партийный список на выборах в Госдуму 2021 года, об этом пишет URA.RU со ссылкой на зампредседателя политобъединения Ивана Большакова.

Съезд «Яблока», на котором выберут место Явлинского в федеральной части списка, назначен на конец июня - начало июля 2021 года. Источник издания поясняет, что Кремль заинтересован в привлечении партией новых избирателей, а для этого необходимо обновление «Яблока». Он добавил, что власти заинтересованы легитимностью парламента больше, чем конституционным большинством «Единой России».

Собеседники издания добавили, что в последнее время партия характеризовалась несистемностью и не все ее члены были лояльны Явлинскому. Однако в июле ее глава объявил о реорганизации, которую восприняли как очистку от внутренней оппозиции. Еще один источник сообщил, что вероятным претендентом на исключение их партии станет руководитель псковского отделения Лев Шлосберг: «Этот человек известен своими радикальными высказываниями и вызывает аллергию у Кремля», – пояснил он.