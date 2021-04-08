Politico: США планируют утвердить два пакета санкций против «Северного потока-2»
Американская администрация планирует ввести новый пакет санкций по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из США.
Как передает издание, Минюст США разрабатывает еще два санкционных пакета, однако эти ограничения еще не утверждены. При этом, как отмечает источник Politico, разработка данных санкций была начата еще в марте.
Санкционный список должен быть представлен Конгрессу США в мае. По данным издания, США также планируют назначить спецпосланника, который будет убеждать европейских партнеров Штатов прекратить строительство газопровода.
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