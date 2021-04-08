Politico: США планируют утвердить два пакета санкций против «Северного потока-2»

Американская администрация планирует ввести новый пакет санкций по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из США.

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Как передает издание, Минюст США разрабатывает еще два санкционных пакета, однако эти ограничения еще не утверждены. При этом, как отмечает источник Politico, разработка данных санкций была начата еще в марте.

Санкционный список должен быть представлен Конгрессу США в мае. По данным издания, США также планируют назначить спецпосланника, который будет убеждать европейских партнеров Штатов прекратить строительство газопровода.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СМИСеверный Поток-2Санкции США
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