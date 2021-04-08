Politico: США планируют утвердить два пакета санкций против «Северного потока-2»

Как передает издание, Минюст США разрабатывает еще два санкционных пакета, однако эти ограничения еще не утверждены. При этом, как отмечает источник Politico, разработка данных санкций была начата еще в марте.

Санкционный список должен быть представлен Конгрессу США в мае. По данным издания, США также планируют назначить спецпосланника, который будет убеждать европейских партнеров Штатов прекратить строительство газопровода.