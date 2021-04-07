Politico: Байден планирует назначить спецпосланника по «Северному потоку-2»
Власти США ведут переговоры о назначении специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода из России в Германию «Северный поток-2». Об этом пишет издание Politico.
По данным издания, посланником может стать Амос Хохштейн, ранее служивший координатором по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме и был близким советником и доверенным лицом Джо Байдена, в то время занимавшего должность вице-президента. Сам Хохштейн отказал изданию в комментарии.
Отмечается, что пока неизвестно, каковы будут точные полномочия и параметры посланника и его роль. Однако: как пишет издание, на начальном этапе его работа будет сосредоточена на ведении деликатных переговоров о том, как воспрепятствовать строительству трубопровода, не оттолкнув ключевого союзника США в Берлине.
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