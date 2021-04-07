Рубль споткнулся на Донбассе. Чего ждать дальше?

Сразу на два с лишним рубля был вынужден Центробанк поднять курс евро. Официальный курс Банка России на четверг, 8 апреля, установлен на отметке 92 рубля 33 копейки за евро и 77 рублей 77 копеек за доллар. Причина падения – эскалация напряженности на Донбассе и возможные в связи с этим новые антироссийские санкции Запада. Влияние этого фактора не может переломить даже внешний позитивный фон, связанный с ростом рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют, - отмечают РИА Новости.

Очередное обострение ситуации на Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». Накануне стало известно о начале широкомасштабных учений российских Вооруженных Сил, в которых задействованы все виды и рода войск во всех военных округах.

Нынешняя волатильность курса рубля не оказывает существенного влияния на экономическую стабильность в стране – с таким успокоительным заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он, правда, признал, что «нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который, скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки», назвав это «обычной практикой». Впрочем, власти страны контролируют ситуацию, - заверил Песков:

«Наши соответствующие ведомства - правительство и Центробанк - держат ситуацию под контролем».

Так Дмитрий Песков ответил он на вопрос, не повторится ли «черный вторник» 2014 года с обвалом курса рубля – и тоже из-за ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, некоторые экономисты не разделяют оптимизма Кремля в связи с нынешними курсовыми колебаниями. Высказываются предположения, согласно которым, геополитические риски, связанные с происходящим на Донбассе, останутся доминирующим фактором негативного влияния на рубль. Не исключено, что в ближайшие дни курс может оказаться у отметки 80 рублей за доллар. Ну, а если ситуация на востоке Украины продолжит развиваться по негативному сценарию, то и 100 рублей за евро никого не удивит.

