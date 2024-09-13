Politico: Решений по ударам западным оружием вглубь РФ в эти выходные не будет
Решений о применении западного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории на предстоящих выходных принято не будет. Об этом со ссылкой на британских чиновников сообщает Politico.
При этом один из источников издания выразил надежду, что Украина получит соответствующее разрешение в конце сентября на полях сессии Генассамблеи ООН.
Также западные источники отмечают, что в случае принятия данного решения, «ход военных действий оно не изменит».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бывший первый зампреда правительства Подмосковья задержан по делу о взятке
- Минобороны: Российские войска нанесли 39 групповых ударов по военным объектам ВСУ
- Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли 16 960 человек в зоне спецоперации
- Жительница Озерска отсудила у МВД полмиллиона рублей за ошибку в загранпаспорте
- ВС РФ за неделю освободили в ДНР восемь населенных пунктов
- Литва подписала соглашение о постоянном присутствии в стране бригады ВС ФРГ
- Учебно-боевой самолет потерпел крушение в Болгарии
- Politico: Решений по ударам западным оружием вглубь РФ в эти выходные не будет
- Эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов
- Средняя цена легковых автомобилей с пробегом упала ниже 1,5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru