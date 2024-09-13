Politico: Решений по ударам западным оружием вглубь РФ в эти выходные не будет

При этом один из источников издания выразил надежду, что Украина получит соответствующее разрешение в конце сентября на полях сессии Генассамблеи ООН.

Также западные источники отмечают, что в случае принятия данного решения, «ход военных действий оно не изменит».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не в состоянии наносить удары высокоточным дальнобойным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

