Песков назвал четким и однозначным заявление Путина о последствиях ударов по РФ
Заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западными ракетами по территории России «чёткое и однозначное». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, слова главы государства «не допускают двойного толкования».
«Не сомневаемся, что заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО – США и европейские страны – воюют с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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