В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой

НАТО считает, что Россия будет представлять «долгосрочную угрозу и большую проблему», вне зависимости от исхода украинского конфликта. Такое мнение высказал командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи.

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По его словам, Россия будет стремиться нарастить численность своих вооруженных сил, и она уже объявила о таких планах, передает РИА Новости. Кроме того, Каволи нарастила свое военное производство. Заявление прозвучало во время дискуссии в Атлантическом совете, организованной в преддверии предстоящего летом саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО на саммите, который пройдет в июле в Вашингтоне, утвердит отказ от ввода войск на Украину.



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ФОТО: www.nato.int
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