В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой

По его словам, Россия будет стремиться нарастить численность своих вооруженных сил, и она уже объявила о таких планах, передает РИА Новости. Кроме того, Каволи нарастила свое военное производство. Заявление прозвучало во время дискуссии в Атлантическом совете, организованной в преддверии предстоящего летом саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО на саммите, который пройдет в июле в Вашингтоне, утвердит отказ от ввода войск на Украину.







