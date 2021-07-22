Вашингтон после соглашения с Берлином не исключил санкций по «Северному потоку - 2»

По ее словам, это делается в соответствии с действующими законами. «…Мы продолжим поиск объектов, которые могут участвовать в деятельности, за которую полагается ввести санкции», — сказала Псаки.

Цель США - «снизить геополитическое воздействие» данного проекта, отметила представитель Белого дома.

Как сообщалось, США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

