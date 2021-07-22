Вашингтон после соглашения с Берлином не исключил санкций по «Северному потоку - 2»

Администрация США продолжит рассматривать возможность новых ограничительных мер в связи с трубопроводом «Северный поток -2», сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

В США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы

По ее словам, это делается в соответствии с действующими законами. «…Мы продолжим поиск объектов, которые могут участвовать в деятельности, за которую полагается ввести санкции», — сказала Псаки.

Цель США - «снизить геополитическое воздействие» данного проекта, отметила представитель Белого дома.

Как сообщалось, США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры