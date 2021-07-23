На Украине потребовали ввести санкции против оператора «Северного потока-2»
Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мы продолжаем объяснять, что пока Россия, [президент РФ Владимир] Путин использует газ, как геополитическое оружие — до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта», — приводит слова Витренко РИА Новости.
По словам главы «Нафтогаза», угрозы, которые создает запуск газопровода, будут обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, отмечает Газета.ру.
Витренко подчеркнул, что в случае введения санкций против оператора «Северного потока-2» «европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него».
Глава украинской компании считает, что последние обсуждения свидетельствуют о поддержке позиции Киева в США. По мнению Витренко, американские сенаторы и конгрессмены «разделяют озабоченность» Украины и готовы поддерживать страну «на пути борьбы против этого проекта».
Зеленский посетит Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом 30 августа, напоминает «Свободная пресса».
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