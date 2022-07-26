Украина просит газовый ленд-лиз у США, чтобы перезимовать
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что члены правительства приняли обращение к властям США с просьбой предоставить им газовый ленд-лиз, чтобы перезимовать.
«Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее, 9 мая, американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву.
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