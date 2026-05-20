Олег Кононов ушел с поста главного тренера ФК «Торпедо»
Олег Кононов покинул пост главного тренера московского ФК «Торпедо», сотрудничество прекращено по соглашению сторон. Об этом сообщает RT.
Кононов тренировал клуб с январе 2024 года по август 2025 года, а затем с октября 2025 года. Под его руководством команда стала второй в Первой Лиге в сезоне 2024/2025, а минувший сезон завершила на девятой позиции в Лиге PARI.
В «Торпедо» поблагодарили 60-летнего специалиста за работу и пожелали успехов в дальнейшей тренерской карьере.
«Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в Российскую Премьер-лигу» — сказал сам Кононов.
Ранее Фабио Челестини покинул пост главного тренера ПФК ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Итоги очень богатые»: Си Цзиньпин назвал успешным визит Путина в КНР
- Официант, повар и курьер: Сколько в месяц могут заработать подростки
- Россиян предупредили о мошенниках, использующих домовые чаты
- «Их всего три!»: Кто отнимает у сборной России скалодром в Петербурге
- В России 12% компаний нанимают на работу школьников
- Гевонд Андреасян: Российский зритель забыл, что такое «Война и мир» Толстого
- Великобритания запретила оказывать услуги для морских перевозок СПГ из РФ
- Россиянам раскрыли, в каком случае у них конфискуют дачные участки
- Организатора теракта в «Крокус сити холле» упомянули в новой стратегии США
- Олег Кононов ушел с поста главного тренера ФК «Торпедо»