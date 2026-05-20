Олег Кононов ушел с поста главного тренера ФК «Торпедо»

Олег Кононов покинул пост главного тренера московского ФК «Торпедо», сотрудничество прекращено по соглашению сторон. Об этом сообщает RT.

Кононов тренировал клуб с январе 2024 года по август 2025 года, а затем с октября 2025 года. Под его руководством команда стала второй в Первой Лиге в сезоне 2024/2025, а минувший сезон завершила на девятой позиции в Лиге PARI.

В «Торпедо» поблагодарили 60-летнего специалиста за работу и пожелали успехов в дальнейшей тренерской карьере.

«Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в Российскую Премьер-лигу» — сказал сам Кононов.

Ранее Фабио Челестини покинул пост главного тренера ПФК ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
