МИД Италии: Правила подачи на визы для россиян не изменились

Правила подачи заявок на визу в генеральных консульствах Италии для граждан России не изменились. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в итальянском МИД.

Безвиз между Россией и Саудовской Аравией вступил в силу

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее указали, что визовые центры Италии в РФ закрыли подачу на визы через посредников, пишет RT.

«Процедуры оформления виз в генеральных консульствах Италии в Москве и Санкт-Петербурге не претерпели изменений и по-прежнему доступны для изучения на официальных сайтах обеих миссий», - отметили в итальянском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД Китая заявили о продлении безвизового режима с Россией на 2027 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
