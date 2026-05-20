МИД Италии: Правила подачи на визы для россиян не изменились
Правила подачи заявок на визу в генеральных консульствах Италии для граждан России не изменились. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в итальянском МИД.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее указали, что визовые центры Италии в РФ закрыли подачу на визы через посредников, пишет RT.
«Процедуры оформления виз в генеральных консульствах Италии в Москве и Санкт-Петербурге не претерпели изменений и по-прежнему доступны для изучения на официальных сайтах обеих миссий», - отметили в итальянском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в МИД Китая заявили о продлении безвизового режима с Россией на 2027 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
