Маск: В США потребуют удалить приложение X в случае победы Харрис на выборах

Ранее в Бразилии судья Верховного суда Алешандри ди Мораис вынес решение о приостановке работы соцсети X в стране, напоминает 360.ru. Кроме того, суд призвал Apple и Google удалить приложение X со своих официальных платформ.

Как отметил Маск, «фальшивый судья» вынуждает американские компании удалить X из своих магазинов.

«Это произойдет и здесь [в США], если Камала будет избрана», — написал бизнесмен в соцсети.

