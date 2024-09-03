Маск: В США потребуют удалить приложение X в случае победы Харрис на выборах
Компании Apple и Google потребуют удалить приложение X из своих магазинов, если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента США. Об этом заявил миллиардер Илон Маск.
Ранее в Бразилии судья Верховного суда Алешандри ди Мораис вынес решение о приостановке работы соцсети X в стране, напоминает 360.ru. Кроме того, суд призвал Apple и Google удалить приложение X со своих официальных платформ.
Как отметил Маск, «фальшивый судья» вынуждает американские компании удалить X из своих магазинов.
«Это произойдет и здесь [в США], если Камала будет избрана», — написал бизнесмен в соцсети.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru