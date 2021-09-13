Арбатова предрекла Украине протесты из-за «вывертов» с латиницей
Писательница заявила, что для перехода на другой алфавит у Украины нет глубинных оснований.
Перевод украинского языка на латиницу не обоснован культурологически, однако может стать финансово выгодным украинским властям, предположила в эфире НСН писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. Ранее о необходимости перехода Украины на латиницу заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В желании перейти на латиницу нет ничего кроме политики. Украинцы относятся к славянским народам, наша письменность развивалась "из одного куста". Это насильственные меры, чтобы пытаться идентифицироваться через Европу, это не имеет перспектив и глубинных корней, но финансово, наверное, выгодно. Конечно, эти политические выверты на филологическом уровне очень обидны, но Украина должна переболеть всеми этими болезнями, чтобы оценить ситуацию так, как ее оценили Балканские страны, рапортуя об этом Западу, но не став от этого Европой ни по каким параметрам», - заявила Арбатова.
По мнению писательницы, идея смены письменности вызовет сопротивление у населения.
«С одной стороны, это популистское заявление. С другой стороны, мы знаем случаи насильственной смены алфавита. Культурологически это ничего не давало, но давало политические преимущества. Если это будет издано указом и будет действовать так же, как запрет говорить по-русски и учиться по-русски, как в свое время сделали прибалтийские страны, то это может произойти быстро, но вызовет колоссальные протесты. Я как украинская землевладелица все равно ощущаю это пространство больше своим, чем европейским. И хотя я давно уже не была на Украине, но до сих пор со своими друзьями переписываюсь по-русски, и весь Киев говорит по-русски. Трагическая ситуация в Доме Профсоюзов произошла именно на этой почве. Сомневаюсь, что та половина Украины, которая говорит по-русски и думает по-русски, будет писать латиницей», - заключила писательница.
Пожар в Доме профсоюзов произошел в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда представители украинских радикальных движений подожгли здание, в котором находились противники Майдана. В результате 48 человек погибли, более 200 пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Выигравший US Open Даниил Медведев получил 2,5 млн долларов
- Прощай, Марио! Фернандес уходит из сборной РФ
- СМИ: рост цен на жильё в Сочи заставил россиян переключится на недвижимость в Крыму
- Талибы назвали ложью сообщения о гибели своего вице-премьера
- «Чистая Арктика» собрала Понарошку и более 600 тонн металлолома
- Мишустин: Правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра
- Достойны книг и фильмов: Путин вручил награды паралимпийцам
- Россияне не пострадали в результате ДТП в Турции
- Спокойствие, только спокойствие! Как пережить похолодание и перепады давления
- В Красноярске присяжные оправдали криминального авторитета Костю Канского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru