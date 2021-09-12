Пушков: Отказ от кириллицы превратит Украину в колонию

Пушков напомнил о «тысячелетней украинской культуре», а также о навязывании украинцам латиницы поляками.

«Как же незалежность? Гордость за свой язык?» — задался вопросом Пушков.

По его мнению, отказ от кириллицы и переход на латиницу Украине «не поможет», а также «многим киевским персонажам».

«Разве что окончательно превратит ее в колонию», — написал Пушков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с идеей перехода Украины на латиницу. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода» (в России СМИ признано иностранным агентом).

«Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, — вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно», — цитирует Данилова RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дискриминация русского языка властями Украины достигла масштабов бедствия. Такое заявление министр сделал на встрече с преподавательским составом Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.



